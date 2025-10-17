ECONOMIETunisie

Poursuite de la croissance de la microfinance en Tunisie

17 octobre 202517 octobre 2025
Selon l’Autorité de contrôle de la microfinance (ACM), le volume total des microcrédits en Tunisie a atteint environ 28 milliards de dinars à la fin du premier semestre 2025, attestant la poursuite de la croissance rapide de ce secteur, qui a augmenté de 16,3 % par rapport à la même période en 2024, où le volume total des prêts s’élevait à environ 24 milliards de dinars, rapporte l’agence Tap.

Le nombre total de bénéficiaires a également connu une hausse significative, atteignant 821 123 personnes en juin 2025, contre 773 478 l’année précédente, soit une croissance de 6,2 %.

Par ailleurs, 17 260 personnes ont eu accès pour la première fois à un financement au deuxième trimestre 2025, contre 14 351 et 15 389 au cours de la même période en 2024 et 2023.

