Pollution à Gabès | Un expert pointe des défaillances techniques dans l’usine du GCT

Ridha Sghiri, ancien directeur de la Compagnie des phosphates de Gafsa (CPG), a déclaré que les émanations de gaz toxiques qui asphyxient les habitants de Gabès résultent de défaillances techniques dans les installations de l’usine du Groupe chimique tunisien (GCT).

Dans une déclaration faite le 17 octobre 2025 à RTCI, Sghiri a évoqué deux causes principales à l’origine de ces émanations : la mauvaise étanchéité des enceintes de réaction et le dosage incorrect des produits chimiques utilisés.

L’expert explique que toute réaction chimique doit impérativement se dérouler dans une enceinte totalement isolée de l’environnement extérieur. Lorsqu’un excès de l’un ou l’autre des réactifs se produit, les émanations toxiques se répandent immédiatement dans l’atmosphère, mettant en danger la population locale, a-t-il expliqué, tout en insistant sur la nécessité de vérifier quotidiennement, voire en continu tout au long de la journée, l’étanchéité des enceintes ainsi que les dosages des réactifs chimiques.

Seuls ces contrôles rigoureux éviteraient une détérioration totale des installations qui nécessiterait leur remplacement complet, a averti Sghiri, ce qui nécessiterait d’énormes dépenses.

L’expert estime donc qu’un protocole de surveillance strict des équipements et un meilleur contrôle des processus industriels dans l’usine auraient permis d’éviter la catastrophe environnementale et sanitaire à Gabès et le soulèvement des riverains de l’usine du GCT qui exige désormais sa fermeture pure et simple et de démantèlement de des équipements.

