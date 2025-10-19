Bizerte | Concert enchanteur de Mehrez Sadkaoui

La Maison de la culture Cheikh Driss à Bizerte a vibré, samedi 18 octobre 2025, au rythme des sonorités orientales et des mouwachahat, lors d’un concert exceptionnel animé par le chanteur Mehrez Sadkaoui et sa troupe Layali El-Ons, organisé par le Commissariat régional à la culture dans le cadre de la Semaine de la Musique.

Composée de neuf musiciens talentueux, la troupe a présenté un florilège de chansons traditionnelles et classiques du patrimoine musical arabe. Des pièces raffinées, mêlant les émotions profondes des mouwachahat à l’élégance intemporelle de la musique orientale, ont été interprétées avec virtuosité, transportant le public dans un voyage musical aussi raffiné qu’émouvant.

L’assistance, composée principalement de mélomanes férus de musique orientale, a rapidement trouvé une belle harmonie avec le chanteur. L’interaction entre Mehrez Sadkaoui et le public a atteint des sommets d’intensité : les spectateurs ont chanté à l’unisson, battu des mains et partagé des moments de complicité et de nostalgie à travers des mélodies bien connues. L’énergie collective a transformé la salle en un espace vibrant de passion et d’authenticité.

Mais au-delà de l’accueil chaleureux du public — conquis par l’interprétation sensible et la présence scénique de l’artiste —, c’est un avis de connaisseur qui a attiré notre attention. Cheikh Driss Jaziri, figure éminente de la «soulamia» (chant des confréries soufies) et «monched» (chanteur liturgique) respecté, a glissé à notre oreille une remarque pleine de justesse : «Mehrez Sadkaoui possède une très belle voix, une oreille musicale fine, et maîtrise parfaitement les fondamentaux du chant. Il est temps pour lui de franchir une nouvelle étape : celle de chanter ses propres chansons.»

Talent et charisme

Une appréciation qui en dit long, surtout venant d’un homme reconnu pour sa rigueur musicale et son exigence artistique. Cette suggestion sonne presque comme une invitation à l’artiste de s’affirmer davantage en tant que créateur, et non seulement en tant qu’interprète.

Mehrez Sadkaoui semble aujourd’hui à un tournant de son parcours artistique. Fort de la reconnaissance du public et du respect des professionnels, il ne manque ni de talent ni de charisme pour s’imposer avec un répertoire original. L’avenir nous dira si cette voix, déjà bien connue pour sa justesse et sa chaleur, osera bientôt porter ses propres mots et mélodies.

Ce gala restera sans doute gravé dans les mémoires des mélomanes présents, tant pour la qualité artistique de la prestation que pour l’atmosphère chaleureuse et festive qui a régné tout au long de la soirée. Un véritable hommage à la richesse de notre patrimoine musical.

Lotfi Sahli