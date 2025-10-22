Affaire Abir Moussi | La défense pourrait boycotter l’audience du 24 octobre

La défense de la présidente du Parti destourien libre (PDL) Abir Moussi étudie la possibilité de boycotter la prochaine audience du procès prévue le 24 octobre 2025 au tribunal de première instance de Tunis.

C’est ce qu’a indiqué l’avocat Ali Béjaoui, lors d’une conférence organisée ce jour au siège de l’Ordre National des Avocats, en rappelant que Abir Moussi sera jugée dans le cadre de l’affaire dite du bureau d’ordre de la présidence de la République et dans laquelle, elle est en détention depuis octobre 2023.

Me Bejaoui a par ailleurs rappelé la gravité de l’accusation portée contre sa consœur et présidente du PDL, soulignant qu’elle est poursuivie sur la base de l’article 72 du Code pénal et risque ainsi de lourdes peines allant jusqu’à la peine de mort : « C’est inadmissible qu’une simple démarche de recours devienne un crime passible de la peine capitale », a-t-il déploré.

La défense estime par ailleurs que Abir Moussi est détenue sans motif légal, en affirmant que cela est même confirmé par les rapports des organismes compétents et en appelant à nouveau à sa libération pour mettre fin à cette injustice.

On notera que Abir Moussi est actuellement détenue à la prison de Bulla Regia à Jendouba et que son audience est prévue à Tunis. Ses avocats ont de ce fait demandé de mettre à sa disposition une ambulance pour assurer son transport, et ce, pour raison de santé.

Y. N.