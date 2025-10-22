Cour d’appel | Abdelaziz Makhloufi maintenu en détention

L’homme d’affaires et ancien président du Club sportif sfaxien, Abdelaziz Makhloufi, devra rester en détention après la décision rendue ce mercredi 22 octobre 2025, par la Cour d’appel de Tunis.

C’est ce qu’indique une source proche du dossier citée ce soir par Mosaïque FM, en précisant que la demande de libération sous caution de l’homme d’affaires a été rejetée.

Rappelons qu’Abdelaziz Makhloufi est poursuivi dans une affaire de malversations financières et administratives en lien avec la gestion de Henchir Chaâl, dans le gouvernorat de Sfax, oliveraie appartenant à l’État tunisien et sous la gestion de l’Office des terres domaniales (OTD).

Y. N.