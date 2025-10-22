« La Voix de Hind Rajab » de Ben Hania ouvrira le Festival du cinéma de la femme de Gaza

Le film tunisien « La Voix de Hind Rajab » de la réalisatrice Kaouther Ben Hania ouvrira la 1ʳᵉ édition du Festival international du cinéma de la femme de Gaza, qui se tiendra du 26 au 31 octobre 2025 dans la ville de Gaza.

C’est ce qu’annonce le Centre National du Cinéma et de l’Image, en précisant que le Festival, organisé en partenariat avec le Ministère de la Culture palestinien et plusieurs institutions arabes et étrangères, présentera 79 films issus de 28 pays arabes et internationaux, abordant les questions des femmes sous divers angles humains et culturels.

« Tous nos vœux de réussite au film tunisien « La Voix de Hind Rajab » et à Kaouther Ben Hania pour cet événement cinématographique exceptionnel, et plein de succès au cinéma tunisien sur la scène arabe et internationale », a commenté CNCI.

Rappelons que le 6 septembre dernier, »La Voix de Hind Rajab » a remporté le le Lion d’argent Grand Prix du jury ainsi que six prestigieux prix parallèles lors de la 82e édition de la Mostra de Venise.

On notera par ailleurs qu’il représentera la Tunisie dans la catégorie du meilleur film international aux Oscars.