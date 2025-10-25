Affaire des faux diplômes à Tunisair | Les verdicts

La Chambre criminelle près le tribunal de première instance de Tunis a rendu son verdict dans l’affaire des faux diplômes à la compagnie nationale Tunisair.

La justice a condamné Khaled Chelly, ancien Pdg de Tunisair, ainsi que l’ancien secrétaire général du Syndicat de l’entreprise Najmeddine Mzoughi, respectivement à trois et à quatre ans de prison.

Rappelons que ces derniers sont poursuivis dans une affaire liée à des recrutements avec de faux diplômes, d’abus de fonction pour obtenir des avantages indus et de préjudices causés à l’administration.

Y. N.