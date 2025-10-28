Cour d’appel de Tunis | Abir Moussi devant la justice le 31 octobre

La présidente du Parti destourien libre (PDL), Abir Moussi devra comparaître, vendredi 31 octobre 2025, devant la chambre criminelle de la Cour d’appel de Tunis.

C’est ce qu’a fait savoir le comité de défense via un communiqué publié ce mardi 28 octobre 2025, en précisant que Abir Moussi comparaîtra en appel dans le cadre de l’affaire l’opposant à l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) intentée à son encontre sur la base du décret 54.

Dans son communiqué, la défense a par ailleurs dénoncé « une détention arbitraire et une violation des droits», en expliquant que Me Moussi est détenue sans mandat légal, d’autant que la peine de 2 ans de prison ferme qui a été prononcée à son encontre n’est pas assortie de l’exécution immédiate et que l’appel a en principe un effet suspensif.

Enfin, le Comité de défense a de nouveau appelé au respect des droits et des principes d’un procès équitable et a réclamé la libération de l’avocate et présidente du PDL.

Y. N.