Mehdi Jomaa | «L’Afrique représente l’un des plus grands potentiels d’avenir»

On l’a presque oublié, mais il se rappelle à notre souvenir à travers les conférences internationales : l’ancien Premier ministre Mehdi Jomaa fait parler de lui dix ans après avoir quitté le Palais de la Kasbah… en Afrique.

S’exprimant cette semaine au Pro Content Studio de Devex Impact House en marge des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, à New York, l’ancien Premier ministre tunisien s’est dit «optimiste quant aux perspectives économiques de l’Afrique».

«La jeunesse et le capital humain de l’Afrique sont essentiels pour transformer ses défis économiques en opportunités, à condition que les dirigeants renforcent la gouvernance et établissent des partenariats stratégiques», a-t-il déclaré.

Dans ses propos rapportés par Devex.com, M. Jomaa a déclaré que les défis du continent – ​​de la création d’emplois à la gouvernance – s’accompagnent d’immenses opportunités, portées par sa population jeune et son vivier de talents croissant.

«L’Afrique représente l’un des plus grands potentiels d’avenir», a-t-il déclaré. Et d’ajouter : «Nous enregistrons la plus forte croissance démographique, les plus grands besoins, et l’écart avec les pays développés est énorme, mais cela signifie que le continent offre de nombreuses opportunités.»

Il est tout de même désolant de constater que les anciens hauts responsables tunisiens restent rarement au pays après la fin de leur mandat. S’ils ne sont pas, comme c’est souvent le cas, contraints d’aller voir si l’herbe n’est pas plus verte ailleurs. L’expérience qu’ils acquièrent en matière de gouvernance et de gestion des affaires publiques ne servent malheureusement pas à leurs compatriotes. Mais si les autres en profitent, c’est tant pis pour nous. Ne s’en est-on pas délibérément privés nous mêmes ?

Il faut dire que, nous autres Tunisiens, sommes très forts dans l’art de détruire les idoles que nous fabriquons nous-mêmes. Toutes les idoles, les unes après les autres… A qui sera le tour ?

L. B.