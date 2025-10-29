Liberté d’association | L’Onat met en garde contre une dérive dangereuse

L’Ordre national des avocats de Tunisie (Onat) a exprimé sa grande préoccupation suite à la suspension des activités de l’Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD) et du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES).

Dans un communiqué cinglant publié le 29 octobre 2025, l’Ordre dénonce fermement des décisions estimant qu’elles portent atteinte à la liberté d’association, un droit garanti par la Constitution et les conventions internationales, rappelle le communiqué signé par le bâtonnier fraîchement élu Boubaker Ben Thabet.

L’Onat a par ailleurs met en garde contre une « dérive dangereuse vers une remise en cause de l’indépendance et de la liberté de la société civile, pilier essentiel de la vie démocratique et contre-pouvoir chargé de surveiller les autorités publiques, de défendre les droits des citoyennes et citoyens, et de soutenir les efforts de l’État pour garantir leurs droits, dans le respect de l’État de droit et en dehors de toute instrumentalisation politique».

Tout en rappelant que les libertés et le respect du pluralisme sont des acquis fondamentaux, a appelé les autorités au dialogue et la participation avec les composantes de la société civile, conformément aux principes de l’État de droit.

Y. N.