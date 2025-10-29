Tunis | Abdelkrim Harouni et Mohamed Frikha restent en détention

Les demandes de libération de l’homme d’affaires et ancien député Ennahdha Mohamed Frikha et du dirigeant nahdhaoui Abdelkrim Harrouni, ont été rejetées ce mercredi 29 octobre 2025.

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière au tribunal de première instance de Tunis, qui a pris cette décision, a également rejeté la demande de libération de deux cadres d’une société pétrolière, indique Mosaïque FM, en citant une source proche du dossier.

La justice a également décidé de reporter le procès au mois de novembre prochain.

Y. N.