Appel à la solidarité | Le FSN manifeste pour les détenus politiques

Le Front du salut national (FSN) a lancé un appel à la mobilisation citoyenne en soutien aux prisonniers politiques, en appelant à participer en masse au rassemblement prévu ce vendredi 31 octobre 2025.

A partir de 17h, les manifestants sont appelés à se rassembler devant le Théâtre Municipal de Tunis, indique le FSN, qui invite les partisans de la liberté, de la démocratie et les défenseurs des droits de l’homme à se joindre massivement à ce mouvement.

« Outre la solidarité avec les détenus politique, ce rassemblement est une occasion renouvelée pour préserver les acquis démocratiques et réaffirmer l’engagement continu en faveur de la lutte pour la restauration du processus démocratique », indique encore le FSN.

Y. N.