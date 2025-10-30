Baisse des recettes d’exportation de l’huile d’olive tunisienne

Les recettes d’exportation d’huile d’olive de la Tunisie ont atteint 3 599,1 millions de dinars (environ 1 090 millions d’euros) du début de la campagne 2024/2025 à fin septembre 2025, soit une baisse de 28,4 % par rapport à la même période de la campagne précédente (2023/2024), selon les données publiées par l’Observatoire national de l’agriculture (Onagri).

La même source indique que les exportations d’huile d’olive conditionnée ne représentent que 21,4 % des recettes totales.

Le prix moyen de l’huile d’olive en septembre 2025 a diminué de 46,2% par rapport au même mois de la campagne précédente, oscillant entre 9,28 dinars/kg (2,81 euros/kg) et 17,9 dinars/kg (5,42 euros/kg) selon la catégorie.

Les volumes exportés au cours des onze premiers mois de la campagne 2024/2025 se sont élevés à 268 600 tonnes, soit une hausse de 41,3 % par rapport à la même période de la campagne précédente.

L’huile d’olive conditionnée représentait 15,1 % des exportations, tandis que les 84,9 % restants étaient exportés en vrac. L’Onagri a ainsi constaté une augmentation de la part des exportations d’huile d’olive conditionnée par rapport à la même période de la saison précédente, où elle s’élevait à 13,9 %. L’huile d’olive extra vierge représentait à elle seule 77,7 % des exportations totales.

Le marché européen (UE) a absorbé la plus grande part, représentant 58 % des exportations totales, suivi par l’Amérique du Nord (26,3 %) et l’Afrique (seulement 9,4 %).

L’Espagne était le principal importateur d’huile d’olive tunisienne, représentant 26,7 % des exportations, suivie par l’Italie (26,4 %) et les États-Unis (19,3 %).

Fin septembre 2025, environ 50 900 tonnes d’huile d’olive biologique avaient été exportées, pour une valeur de 714 millions de dinars. Cependant, l’huile d’olive biologique conditionnée ne représentait que 6,3 % du volume total d’huile d’olive biologique exportée.

Le prix moyen de l’huile d’olive biologique s’élevait à 14,02 dinars/kg (4,24 euros/kg), avec une fourchette de 13,81 dinars/kg (4,18 euros/kg) pour l’huile en vrac et de 17,06 dinars/kg (5,16 euros/kg) pour l’huile conditionnée. Au cours de la même période, l’Italie était le principal importateur d’huile d’olive biologique tunisienne, avec une part de 51,1 % des quantités exportées au cours des onze premiers mois de la saison 2024/2025, suivie par l’Espagne (20,8 %) et les États-Unis (17 %).