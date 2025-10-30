Tunisie | Amnesty dénonce un «acharnement judiciaire» contre Me Ahmed Souab

L’organisation de défense des droits humains Amnesty International a fermement condamné la poursuite judiciaire et la détention de l’avocat et ancien juge administratif Ahmed Souab.

Dans un communiqué publié la veille du procès de Me Souab, Amnesty affirme qu’elle considère que cette affaire s’inscrit dans un contexte plus large de répression accrue contre la dissidence et les voix critiques dans le pays.

La même source estime que les accusations portées contre Me Souab, membre de la défense des accusés dans l’affaire de complot contre la sûreté de l’État, écoulent uniquement de l’exercice pacifique de son droit à la liberté d’expression et de l’accomplissement de son devoir professionnel.

L’organisation souligne également que le fait de juger Ahmed Souab à distance et de le priver de sa présence physique constitue une violation flagrante de son droit à un procès équitable.

Amnesty a de ce fait appelé les autorités tunisiennes à la libération immédiate et inconditionnelle d’Ahmed Souab et à l’abandon de toutes les charges retenues contre lui ainsi qu’à mettre fin « au ciblage des avocats et à garantir leur droit à exercer leur profession librement, sans crainte ni intimidation, conformément aux Principes de base des Nations Unies relatifs au rôle du Barreau ».

Y. N.