Bourse de Tunis | Croissance solide au cours des 9 premiers mois de 2025

D’après les données publiées par la Bourse de Tunis dans son dernier rapport sur la performance des sociétés cotées au 30 septembre 2025, les entreprises du marché tunisien ont continué d’afficher une dynamique positive au cours des neuf premiers mois de 2025, malgré un contexte économique toujours fragile.

Le chiffre d’affaires cumulé total a atteint 18,5 milliards de dinars, en hausse de 5,7 % par rapport à la même période en 2024. Cette croissance est soutenue par la majorité des sociétés cotées, dont 81 % font état d’une activité accrue.

Cette amélioration se reflète également dans la performance du marché. L’indice Tunindex a bondi de 24,62 %, tandis que le Tunindex20 a enregistré une performance encore plus remarquable de 26,43 %, portée par une forte dynamique dans plusieurs secteurs clés.

Le secteur financier demeure le principal moteur de croissance, avec un chiffre d’affaires total de 7,3 milliards de dinars, soit une hausse de 5,3 %. Les banques, piliers de ce segment, ont enregistré une croissance de 4,7 %, portée par les solides performances d’établissements tels que Biat (+9,7 %) et BNA (+8,9 %).

Les compagnies d’assurance ont suivi une tendance similaire, avec un chiffre d’affaires en hausse de 7,3 %, soutenu par l’augmentation des primes émises.

Dans le secteur des biens de consommation, les grands groupes agroalimentaires comme Délice, Poulina et SFBT ont continué de jouer un rôle clé dans l’économie nationale. Leur chiffre d’affaires cumulé a progressé de 4,3 %, reflétant une demande intérieure soutenue malgré la pression exercée sur le pouvoir d’achat des ménages.

Le secteur de la distribution s’est distingué par une croissance de 13,2 % de son chiffre d’affaires, portée par la forte performance de la distribution de détail et automobile, témoignant d’une reprise de la consommation et d’une amélioration des conditions d’approvisionnement.

Le secteur technologique, bien que plus modeste, a affiché la plus forte croissance de chiffre d’affaires (+22,9 %), soulignant l’émergence progressive de nouveaux moteurs de croissance au sein de l’économie tunisienne.

Certaines entreprises ont enregistré une croissance remarquable, notamment : Tuninvest Sicar (+171,6 %) ; STA (+54,1 %) ; Artes (+39,3 %) ; New Body Line (+34,9 %).

À l’inverse, d’autres ont connu des conditions plus difficiles : Simpar (-78,5 %); Eurocycles (-13,1 %); Carthage Cement (-11,8 %); Stip (-11 %)

Ces variations mettent en évidence les contrastes sectoriels et l’impact direct des conditions de marché sur les différentes chaînes de valeur de l’économie.

L.B.