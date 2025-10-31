FSN | Soutien à Ben Mbarek et Ferjani et appel à la mobilisation

Le Front du salut national (FSN) a exprimé sa solidarité absolue avec Jawhar Ben Mbarek et Sayed Ferjani, détenus dans le cadre de l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’État et qui mènent une grève de la faim ouverte pour le cinquième jour consécutif.

Leur action vise à protester contre leur procès à distance et à exiger leur droit à une audience publique en présence des avocats, des médias, des observateurs, des familles des accusés et de l’ensemble des citoyens, indique le FSN en rappelant que la Cour d’appel de Tunis avait refusé, lundi, la demande de la défense pour un procès en présentiel pour les accusés dans cette affaire.

Lors de cette audience, le bâtonnier Me Boubaker Ben Thabet, a déclaré à l’ouverture que les avocats ne se prêteraient pas à un rôle de « décor » dans un procès « factice », a encore rappelé le Front qui a par ailleurs salué cette position jugée honorable.

De ce fait, le Front affirme soutenir fermement Jawhar Ben Mbarek et Sayed Ferjani, leurs revendications justes et leur mouvement légitime, lit-on encore dans le communiqué.

Enfin, le FSN a lancé un appel aux forces démocratiques pour qu’elles se tiennent aux côtés des détenus et défendent leur droit à un procès équitable et à se mobiliser en grand nombre devant la Cour d’appel de Tunis lors de la prochaine audience, prévue le 17 novembre.

Y. N.