La défense de Me Souab dénonce «un verdict scandale et une justice bafouée»

C’est avec une profonde consternation et un vif rejet que le collectif de défense de Me Ahmed Souab a accueilli le verdict le condamnant à cinq ans de prison ferme, assortis d’une surveillance administrative de trois ans.

C’est ce qu’indique le collectif dans un communiqué publié ce vendredi 31 octobre 2025, en dénonçant une flagrante injustice qui frappe l’avocat et ancien juge administratif et qui tient l’« Institution judiciaire pour responsable de sa soumission aux campagnes d’incitation diffamatoires sur les réseaux sociaux et à la volonté du pouvoir exécutif d’écarter toute voix libre et intègre».

La même source « prend à témoin l’opinion publique de l’absurdité du traitement judiciaire des droits et libertés, illustrée par ce procès-éclair de sept minutes » et pointe du doigt une parodie de justice s’est déroulée sans plaidoiries et en l’absence de l’accusé et de son collectif de défense. (Me Souab et ses avocats avaient en effet boycotté l’audience pour protester contre la tenue d’un procès à distance).

Les avocats ont par ailleurs appelé toutes les forces vives et les composantes de l’échiquier politique et de la société civile à exprimer leur rejet « de l’instrumentalisation de la justice à des fins de règlements de comptes politiques, et à défendre sans relâche l’indépendance du pouvoir judiciaire et la liberté de la profession d’avocat».

Y. N.