Tunis | Ahmed Souab condamné à cinq ans de prison

L’avocat et ancien juge administratif Ahmed Souab a été condamné, ce vendredi 31 octobre 2025, à cinq ans de prison et à une surveillance administrative qui s’étalera sur 3 ans.

Ce verdict a été prononcé par la Chambre criminelle spécialisée dans l’examen des affaires terroristes près le Tribunal de première instance de Tunis, après un procès qui a duré à peine 7 minutes et en l’absence d’Ahmed Souab qui a refusé un procès à distance, déplore la défense.

Me Ahmed Souab est rappelons poursuivi suite à ses déclarations, en avril dernier devant la Maison de l’avocat, lorsqu’il a lancé que «les juges ont le couteau sous la gorge», tout en mimant le geste sur son cou. Sa métaphore a été interprétée comme une menace et il a fait l’objet de poursuites pour des «faits à caractère terroriste».

Y. N.