 Selon Me Dilou, le procès de Me Ahmed Souab a duré 7 minutes

Selon l’un de ses avocats Me Samir Dilou, qui l’a noté dans un post Facebook, ce matin, vendredi 31 octobre 2025, le procès de Me Ahmed Souab, ancien membre du comité de défense des accusés dans l’affaire de complot contre la sûreté de l’État, a duré à peine 7 minutes, le juge devant prononcer le verdict en fin de séance.

«Il ne reste plus dans le dictionnaire des mots susceptibles de qualifier la médiocrité de la scène et l’absurdité de ce qui s’y est passé», a écrit Me Dilou. Et d’ajouter : «Me Ahmed Souab a protesté contre les conditions d’un procès qui a duré 3 minutes, et il a été arrêté et jugé lui-même à distance, sans audience ni plaidoyers ni avocats.»

L’examen du procès de l’ancien juge administratif, qui s’est déroulé en son absence, a duré 7 minutes, juste la durée de l’intervention du bâtonnier Boubaker Ben Thabet pour rejeter l’examen de l’affaire à distance, a rapporté Me Dilou. «’’La séance est levée pour délibération et proclamation du verdict’’, a lancé le juge à la hâte et d’une voix à peine audible», a-t-il conclu son poste.

Rappelons que Me avait été placé en garde à vue, en avril dernier, dans le cadre d’une enquête ouverte pour des «faits à caractère terroriste» et ce après la diffusion d’une vidéo sur les réseaux sociaux où on le voit devant la Maison de l’avocat, à Tunis, lancer aux journalistes : «Les juges ont le couteau sous la gorge», en faisant un geste sur son cou. Il croyait défendre ses anciens collègues, mais sa métaphore a été interprétée, par ces derniers, comme une menace. Me Souab affirme qu’il voulait dire que les juges étaient sous pression…

L. B.