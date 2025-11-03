Football | L’équipe de Tunisie U17 ouvre cet après-midi face aux Fidji

L’équipe de Tunisie de football, qui renoue avec la Coupe du monde U17, après treize longues années d’absence, prend part à la 20e édition de ce tournoi, qui s’ouvre au Qatar ce lundi 3 novembre 2025 et se poursuivra jusqu’au 27 du même mois.

Les Aiglons de Carthage, placés dans le Groupe D aux côtés des Argentins, des Belges et des Fidjiens, joue aujourd’hui leur premier match contre ces derniers adversaires, largement à leur portée.

Le match est prévu à 16h45 heure tunisienne, sur l’une des pelouses de l’Aspire Zone de Doha, et sera diffusé en direct sur beIn Sports en France et partout ailleurs en streaming sur FIFA+.

Une première victoire installera la confiance parmi les protégés de Mohamed Amine Naffati avant les deux chocs face à l’Argentine (6 novembre) et la Belgique (9 novembre).

Pour sa quatrième participation à la Coupe du monde U17, la Tunisie entend briser son plafond de verre. Sortis dès le premier tour en 1993, elle reste en effet sur deux éliminations consécutives en 2007 et 2013. Son ambition au Qatar : réaliser une campagne honorable et se muer en sérieux outsider. D’autant plus que l’équipe est bâtie autour d’un noyau solide : le gardien de l’AS Roma, Salim Bouaskar, les défenseurs Ali Jaber (Bologne) et Louey Ghodhbane (Etoile du Sahel). Au milieu, on retrouve le capitaine Ilyes Dhaoui (Olympique de Béja), Zinedine Hassni (OGC Nice) et Saif Haj Abdallah (Westerlo). En attaque, la charge sera menée par Fedi Tayachi (Club Africain) et Amenallah Touati (Espérance Tunis).