Le poème du dimanche | ‘‘De la falaise’’ de Gérard Noiret

Né en 1948, Gérard Noiret est poète, romancier, critique littéraire, animateur d’ateliers d’écriture.
Depuis ‘‘Le pain aux alouettes’’ (1982), il a publié une douzaine de livres. Plusieurs de ses textes ont été mis en scène dans des théâtres de la région parisienne et sur les ondes de France-Culture.
Membre du Comité de lecture de La Quinzaine Littéraire à partir de 1980, il a poursuivi sa défense des poètes et des éditeurs dans ‘‘En attendant Nadeau’’. Il commence à exposer ses collages.
Tahar Bekri
1
Aussi nombreux que soient, depuis des âges,
les corps de ceux
Qui, s’élançant, les armes à la main, tombè-
rent avant le rivage
Et furent mêlés aux varech, aux crevettes, et
roulés par les vagues
Aussi nombreux qu’ils soient ! leurs dépôts
n’augmentèrent pas
D’un seul millimètre la tourbe qui fait le
gros dos entre les mares
2
Après chaque bataille, après charque débar-
quement, ils pansent leurs blessures et posent
Le temps venu, des lignes d’arrêt, non loin
des épaves. Des lignes d’arrêt
Qu’ils relèvent tôt, avant que les crabes
aient déchiré, à l’endroit des ouïes
Ces drôles de poissons qui respirent, les
yeux sur le dos, comme s’ils devaient expié
3
Vous oublierez. On exposera les canons, les
barges, les chars, les jeeps
Caresses dénouées comme autant de fou-
lards, les amours s’éloigneront sur les plages
Tandis qu’au-dessus des bannières, à jamais
réunies, les mouettes
Contesteront, d’octave en octave, un nom de
rue, l’attribution d’une place
(Remerciements à l’auteur)
»Toutes voix confondues », 1998, Ed. Maurice Nadeau.
Donnez votre avis