Le poème du dimanche | ‘‘De la falaise’’ de Gérard Noiret

Né en 1948, Gérard Noiret est poète, romancier, critique littéraire, animateur d’ateliers d’écriture.

Depuis ‘‘Le pain aux alouettes’’ (1982), il a publié une douzaine de livres. Plusieurs de ses textes ont été mis en scène dans des théâtres de la région parisienne et sur les ondes de France-Culture.

Membre du Comité de lecture de La Quinzaine Littéraire à partir de 1980, il a poursuivi sa défense des poètes et des éditeurs dans ‘‘En attendant Nadeau’’. Il commence à exposer ses collages.

Tahar Bekri

1

Aussi nombreux que soient, depuis des âges,

les corps de ceux

Qui, s’élançant, les armes à la main, tombè-

rent avant le rivage

Et furent mêlés aux varech, aux crevettes, et

roulés par les vagues

Aussi nombreux qu’ils soient ! leurs dépôts

n’augmentèrent pas

D’un seul millimètre la tourbe qui fait le

gros dos entre les mares

2

Après chaque bataille, après charque débar-

quement, ils pansent leurs blessures et posent

Le temps venu, des lignes d’arrêt, non loin

des épaves. Des lignes d’arrêt

Qu’ils relèvent tôt, avant que les crabes

aient déchiré, à l’endroit des ouïes

Ces drôles de poissons qui respirent, les

yeux sur le dos, comme s’ils devaient expié

3

Vous oublierez. On exposera les canons, les

barges, les chars, les jeeps

Caresses dénouées comme autant de fou-

lards, les amours s’éloigneront sur les plages

Tandis qu’au-dessus des bannières, à jamais

réunies, les mouettes

Contesteront, d’octave en octave, un nom de

rue, l’attribution d’une place

(Remerciements à l’auteur)

»Toutes voix confondues », 1998, Ed. Maurice Nadeau.