Tout ce qu’il faut savoir sur la Coupe arabe de la Fifa 2025

La Coupe arabe de la Fifa 2025, la plus grande compétition de football du monde arabe, débutera ce lundi 1er décembre 20225 avec le match d’ouverture opposant l’équipe de Tunisie, diminuée d’une dizaine de joueurs, à celle de la Syrie, à 14h00, heure tunisienne. Cet article est une présentation générale de cette compétition, qui a lieu tous les quatre ans. Au total, 16 équipes de toute la région s’affronteront pour le titre et d’ici la fin de ce tournoi, le 18 décembre, le public verra 32 matchs.

Quand et où ?

La phase de groupes aura lieu du 1er au 9 décembre, les quarts de finale les 11 et 12 décembre, les demi-finales le 15 décembre, le match pour la troisième place le 18 décembre et la finale le 18 décembre.

Le Qatar organise la Coupe arabe pour la troisième fois, après les éditions de 1998 et 2021. C’est également le deuxième tournoi Fifa consécutif organisé par ce pays du Golfe, après la récente Coupe du Monde U-17 de la Fifa.

Six sites ont été choisis pour accueillir cette compétition régionale, chacun ayant déjà accueilli une Coupe du Monde de la Fifa il y a trois ans.

Comme lors de Qatar 2022, le stade Al Bayt, situé dans la ville d’Al Khor, au nord du pays, accueillera le match d’ouverture, tandis que le magnifique stade de Lusail sera le théâtre de la finale.

Les villes hôtes et leurs stades :

Lusail : Stade de Lusail (capacité : 88 966 places);

Al Rayyan : Stade Ahmad bin Ali (capacité : 45 032 places);

Al Khor : Stade Al Bayt (capacité : 68 895 places);

Doha : Stade 974 (capacité : 44 089 places); Stade de la Cité de l’Éducation (capacité : 44 667 places); Stade international Khalifa (capacité : 45 857 places).

Les nations participantes :

Seize nations, issues de la Confédération asiatique de football (AFC) et de la Confédération africaine de football (CAF), disputeront le tournoi.

Le Qatar, pays hôte, et l’Algérie, tenante du titre, ainsi que les sept nations les mieux classées au moment du tirage au sort en mai, se sont qualifiés d’office.

Les sept places restantes ont été attribuées lors de matchs de qualification à élimination directe.

Les nations participantes ont été réparties en quatre groupes :

Groupe A : Tunisie, Syrie, Qatar, Palestine ;

Groupe B : Maroc, Comores, Arabie saoudite, Oman ;

Groupe C : Égypte, Koweït, Jordanie, Émirats arabes unis;

Groupe D : Algérie, Soudan, Irak, Bahreïn.

Les deux meilleures équipes de chaque groupe se qualifient pour la phase à élimination directe, qui comprend les quarts de finale, les demi-finales et la finale. Un match pour la troisième place opposera également les deux équipes perdantes des demi-finales.

En phase à élimination directe, si un match est à égalité à la fin du temps réglementaire, une prolongation de 30 minutes est jouée, suivie, si nécessaire, d’une séance de tirs au but.

Montant des prix :

L’édition 2025 offrira une dotation record de plus de 36,5 millions de dollars, rejoignant ainsi le cercle très fermé des plus grands tournois internationaux de football.

La dernière édition, en 2021, proposait une dotation de 25,5 millions de dollars.

Les précédents vainqueurs :

L’Irak est l’équipe la plus titrée de la Coupe arabe avec quatre titres. L’Arabie saoudite arrive en deuxième position avec deux titres, tandis que la Tunisie, l’Égypte, le Maroc et l’Algérie comptent chacun un titre.

L’Algérie est la championne en titre, après avoir battu la Tunisie 2-0 en prolongation lors de la finale de 2021.

Historiquement, les nations asiatiques ont remporté plus de titres (6) que celles d’Afrique (4). Réunissant certaines des meilleures équipes du monde, la Coupe arabe donnera aux supporters un avant-goût du niveau des nations arabes lors de la prochaine Coupe du Monde de la Fifa.

Sept participants à la Coupe arabe – le Qatar, la Tunisie, le Maroc, l’Arabie saoudite, l’Égypte, la Jordanie et l’Algérie – participeront également à la Coupe du Monde de la Fifa 2026, co-organisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada.

Avec une Coupe du Monde remaniée qui accueillera 48 équipes, la Coupe arabe pourrait servir de tremplin aux équipes ambitionnant d’aller loin sur la plus grande scène du football. Les équipes favorites :

Au vu de leurs récentes performances lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2026, pas moins de cinq équipes pourraient prétendre au titre. Parmi elles, la Tunisie, qui a engrangé le plus de points (28 sur 30 possibles) parmi toutes les nations de la CAF durant les éliminatoires, remportant neuf de ses dix matchs et terminant première de son groupe.

L’Algérie et le Maroc, voisins nord-africains, font partie des favoris après s’être qualifiés pour la Coupe du Monde en terminant premiers de leur groupe. L’Égypte, sept fois championne d’Afrique, est également parmi les prétendants au titre.

La Jordanie, qualifiée pour la première fois, est considérée comme outsider.

Les joueurs à suivre :

Le Jordanien Ali Olwan, troisième meilleur buteur des qualifications de l’AFC pour la Coupe du Monde avec neuf buts, sera un joueur à surveiller de près durant le tournoi. L’Irakien Aymen Hussein, quatrième meilleur buteur avec huit réalisations, figure également parmi les attaquants susceptibles de représenter une menace sérieuse.

Les supporters devront aussi garder un œil sur le solide gardien tunisien Aymen Dahmen, auteur de six clean sheets et d’une série de dix matchs sans encaisser de but en qualifications.

L’attaquant Akram Afif, dont le nom est devenu synonyme du succès du Qatar ces dix dernières années, est un joueur clé pour le pays hôte. Quant au capitaine saoudien Salem Al-Dawsari, il est en bonne forme ces derniers temps et occupe la quatrième place du classement des passeurs décisifs de la Saudi Pro League.

Les billets :

Les billets pour la Coupe arabe de la Fifa ont été mis en vente sur la plateforme officielle fin septembre. Les supporters pouvaient acheter des billets pour chaque match, répartis en trois catégories de prix, à partir de 7 dollars US.

Le tournoi proposait également des packs par équipe, incluant trois matchs de poule par nation, à partir d’environ 20 dollars US. Ces packs ne sont plus disponibles.

Les billets pour la finale, à partir de 14 dollars US, sont épuisés.

Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, vous pouvez suivre l’intégralité du tournoi du 1er au 18 décembre, exclusivement en arabe et uniquement sur beIN Sports PPV.