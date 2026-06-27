Tunisie | Programmation de la 60ᵉ édition du Festival international de Hammamet

Les organisateurs du prestigieux Festival international de Hammamet (FIH) viennent de dévoiler le programme de la 60ᵉ édition, qui se tiendra du 11 juillet au 13 août 2026.

Le Festival international de Hammamet rassemble des têtes d’affiche nationales et internationales dans le cadre unique de son théâtre de plein air et billetterie en ligne ouvre officiellement ce dimanche 28 juin à 13h.

Pour éviter les files d’attente et lutter contre le marché noir, la vente des billets sera dématérialisée et les réservations s’effectuent exclusivement sur le portail web du festival , avec un système de paiement sécurisé par carte bancaires et postales.

Y. N.