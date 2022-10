Un retour en grande pompe de Dream City avec le soutien de Tunisie Télécom

La biennale d’art contemporain Dream City se tient en ce moment dans différents espaces de la capitale. Le festival marque cette année son grand retour après une absence de trois ans, en bénéficiant du soutien de Tunisie Télécom (TT).

Des expositions, des créations théâtrales, de la musique, du cinéma, des installations artistiques et beaucoup de rencontres autour de l’art sont au programme de la 8e édition de Dream City qui a démarré le 30 septembre et se poursuit jusqu’au 9 octobre, non seulement à la Médina de Tunis comme aux dernières éditions, mais dans plusieurs espaces ouverts et autres fermés du centre-ville de Tunis.

Grâce à un concept unique en son genre lancé il y a une quinzaine d’années par l’association L’Art Rue, le festival est devenu l’un des rendez-vous culturels les plus importants dans le pays, drainant à chaque édition un public de tous les âges et de tous les univers. Cette édition qui marque le grand retour du festival, bénéficie du prestigieux soutien de Tunisie Télécom pour offrir aux festivaliers une expérience artistique exceptionnelle.

F.B