Concevoir facilement des graphiques et des diagrammes

Cet article vous explique comment créer des organigrammes, des cartes mentales, des organigrammes, des diagrammes de réseau et des plans d’étage, en ayant un multiple choix d’exemples et de modèles.

Qu’est-ce qu’un diagramme ?

Un logiciel de diagramme est un type d’outil qui sert à représenter des processus des, des relations ainsi que d’autres types d’informations visuelles structurées. Les formes de ces diagrammes sont assez courantes (rectangles, ovales, losanges, etc.). En plus de ces formes, les diagrammes sont également constitués de lignes qui décrivent leurs relations.

En effet, les logiciels de diagrammes peuvent être utiles dans la création d’une variété de représentations visuelles d’informations, de connaissances et d’idée, sans oublier les cartes de processus comme les cartes heuristiques, les cartes conceptuelles, les organigrammes et les diagrammes à quatre quadrants. La majorité de ces programmes donnent également la possibilité à l’utilisateur de créer un nombre assez important de diagrammes peu communs, comme des plans de bureaux, des reconstitutions d’accidents automobiles et des diagrammes de réseaux informatiques. Si ce sont des données représentées de manière structurée, le logiciel de diagramme a de fortes chances de les représenter.

Pourquoi utiliser des diagrammes et des graphiques ?

Le processus de comparaison de grandes quantités de données complexes peut être long et compliqué. Les graphiques et les diagrammes sont alors utilisés pour afficher les données de manière claire, ce qui aide à faciliter leur analyse. Imaginez combien il est plus facile de démontrer visuellement une tendance de données à un public.

Les graphiques et les diagrammes peuvent être utilisés dans des documents tels que les rapports annuels, les présentations de vente et les réunions d’équipe afin de transmettre des informations au lecteur de manière claire, facile à mémoriser et compréhensible.

Les graphiques et diagrammes pour l’entreprise

Les graphiques pour l’entreprise sont des aides visuelles pour l’analyse des données. Ces derniers facilitent la comparaison d’une variété de données, puisque les tendances et les relations sont quelques fois visibles sur le diagramme ou le graphique. Ils permettent également de présenter les données au public d’une façon compréhensible et mémorable.

Quels sont les types des graphiques et diagrammes qui existent ?

Nous retrouvons plusieurs types de graphiques, notamment les diagrammes à colonnes, les graphiques linéaires, les diagrammes circulaires et les diagrammes à barres. Lors du processus de création d’un diagramme ou d’un graphique, il faut se focaliser sur le type de message qui doit être transmis, le public auquel est destiné le diagramme et le type de données présentées. Ceci dit, un diagramme ou un graphique doit faciliter au lecteur l’analyse et la comparaison des données, il faut donc choisir le type de graphique ou de diagramme le plus convenable. Ci-dessous quelques types de diagrammes qui existent ainsi que leur fonction :

Diagrammes linéaires

Un diagramme linéaire représente graphiquement des données qui évoluent dans le temps. Chaque graphique linéaire est constitué de points qui relient les données pour décrire une tendance (changement continu). Les graphiques linéaires ont deux axes : x et y. Le temps est généralement réparti sur l’axe horizontal.

Graphiques à barres

Les diagrammes en bâtons représentent des données catégoriques, avec des barres rectangulaires. Les diagrammes à barres sont considérés comme les graphiques et les diagrammes les plus utilisés en économie, en statistiques, en marketing et en visualisation de l’expérience client numérique. Ils sont souvent utilisés dans le but de comparer différents types de données.

Graphiques en secteurs

Lorsqu’il s’agit de graphiques et de diagrammes statistiques, le diagramme circulaire (ou diagramme en cercle) occupe une place et une signification particulières. Il représente les proportions numériques et affiche les données et les statistiques sous la forme de « parts » faciles à comprendre.

Chaque tranche de tarte est proportionnelle à la taille d’une catégorie spécifique au sein d’un groupe donné dans son ensemble. En d’autres termes, un diagramme circulaire divise un groupe en plus petits morceaux. Il démontre les relations entre les parties et le tout.

Une liste de variables catégorielles et numériques est nécessaire pour créer un diagramme circulaire.

Histogramme

Un histogramme affiche des données continues dans des colonnes rectangulaires qui sont ordonnées. Il n’y a généralement pas d’espace entre les colonnes.

L’histogramme décrit la distribution de fréquence d’un ensemble de données (forme). À première vue, les histogrammes ressemblent aux graphiques à barres. Il existe toutefois une différence importante entre eux. Le diagramme à barres décrit des données catégoriques, tandis que l’histogramme décrit des données continues.

Diagramme en pyramide

Le graphique en pyramide est le type de graphique et de diagramme le plus facile à comprendre et le plus attrayant visuellement.

Un graphique pyramidal est un graphique en forme de pyramide ou de triangle. Ces types de diagrammes fonctionnent mieux avec des données organisées selon une hiérarchie. Les niveaux sont disposés dans un ordre décroissant.

Logigramme

Un logigramme décrit les différentes étapes d’un processus dans un ordre séquentiel. Il s’agit d’un outil polyvalent qui peut être utilisé pour décrire une variété de processus, tels qu’un processus de fabrication, un processus administratif ou de service, ou un plan de projet. C’est un outil standard d’analyse des processus et l’un des sept outils fondamentaux de la qualité.

Un logigramme peut inclure une séquence d’actions, des matériaux ou des services entrant ou sortant du processus (entrées et sorties), des décisions qui doivent être prises, des personnes qui interviennent, le temps nécessaire à chaque étape et/ou des mesures du processus.

Pourquoi utiliser un logiciel de graphiques ou de diagrammes ?

Pour créer des diagrammes ou des graphiques, il est indispensable de faire recours à un logiciel de graphiques. De cette manière, vous serez sûrs de présenter vos données d’une manière professionnelle.

Il n’est pas obligatoire d’etre un expert Excel pour pouvoir créer des organigrammes fonctionnels avec un aspect professionnel pour vos rapports et présentations. Lors de l’importation de vos données, Wondershare EdrawMax leur donne automatiquement une apparence professionnelle. En quelques clics, vous pouvez exporter votre graphique finalisé vers Microsoft Word, Excel, PDF, PowerPoint, Google DocsTM ou Google SheetsTM.

Pourquoi utiliser EdrawMax ?

Le logiciel Wondershare EdrawMax représente plusieurs avantages, qui vous aideront à créer vos graphiques et diagrammes avec toute facilité. Voici quelques avantages de ce logiciel :

Importation simple des données

Wondershare EdrawMax crée automatiquement votre graphique après avoir importé vos données.

Modèles de graphiques pour un démarrage rapide

Wondershare EdrawMax dispose d’une variété de modèles et d’exemples conçus par des professionnels, qui vous donneront l’impression d’être un concepteur professionnel. Il suffit de sélectionner le modèle qui correspond le plus à votre projet et de le personnaliser selon vos besoins.

Travaillez avec votre équipe

Wondershare EdrawMax vous permet de partager facilement votre graphique avec votre équipe. Enregistrez votre diagramme de zone dans des dossiers d’équipe afin que chacun puisse travailler sur le même ensemble de données. Les personnes ne disposant pas de Wondershare EdrawMax, peuvent également avoir accès à votre graphique. Il suffit simplement de partager avec eux un lien.

Conclusion

L’outil EdrawMax vous permettra de créer des organigrammes, des cartes mentales, des organigrammes, des diagrammes de réseau et des plans d’étage, en ayant un multiple choix d’exemples et de modèles. C’est un logiciel destiné à tout public. Ceci dit, EdrawMax donne la possibilité aux étudiants, aux enseignants et aux professionnels de créer et de publier divers types de diagrammes pour représenter n’importe quelle idée. Il permet de créer facilement des organigrammes professionnels, des diagrammes de réseau, des organigrammes, des présentations commerciales, des plans de bâtiments, des cartes heuristiques, des dessins de mode, des diagrammes UML, des flux de travail, des structures de programmes, des diagrammes de conception Web, des diagrammes d’ingénierie électrique, des cartes directionnelles, des diagrammes de base de données, etc.