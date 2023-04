Tunisie : Ciné Jamil rouvrira prochainement ses portes

Après avoir annoncé sa fermeture définitive, le Ciné Jamil vient d’avertir son public qu’il rouvrira prochainement ses portes.

Le Ciné Jamil au Menzah avait annoncé au mois de mars dernier qu’il fermait définitivement ses portes à cause de problèmes financiers liés essentiellement à la concurrence du multiplexe cinématographique Pathé et à la pandémie du Coronavirus. Une annonce qui avait suscité le désarroi des fidèles de l’espace et du public cinéphile.

Un mois après, Ciné Jamil revient sur sa décision de fermeture, il vient d’annoncer sur sa page facebook officielle qu’une réouverture est prévue pour bientôt, et ce, grâce au soutien du public.

F.B