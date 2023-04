Le poète Tahar Bekri publie ‘‘Chants pour la Tunisie’’

Tahar Bekri, poète tunisien bilingue résidant en France, vient de publier un nouveau recueil, ‘‘Chants pour la Tunisie’’, aux éditions Al Manar, à Paris.

Tahar Bekri, est né en 1951 à Gabès. Ses œuvres sont traduites dans différentes langues et font l’objet de travaux universitaires et artistiques. Maître de conférences honoraire à Paris-Nanterre, il a reçu le Prix du Rayonnement de la langue et de la littérature françaises de l’Académie française, en 2019.

«L’été, je me retrouvais au Pouldu, en Bretagne du sud. Juste en face du lieu légendaire peint par Paul Gauguin, se trouve l’île de Groix où le destin de la Tunisie se scellait, en 1954. Dans l’émotion des matins marins, j’écrivais, quotidiennement, ces chants : célébration, amour, exil, Histoire, mémoire et actualité. Habité par le ‘‘pays réel, pays rêvé’’ (Edouard Glissant). Dans l’ouverture au monde», écrit le poète en guise de présentation de son recueil dans le quatrième de couverture.