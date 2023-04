Gabès Cinéma Fen : Programme et nouveautés de la 5e édition

La 5e édition du festival Gabès Cinéma Fen aura lieu du 27 avril au 2 mai. Le comité d’organisation vient de dévoiler le programme, les membres du jury et les films en compétition de cette nouvelle édition.

Gabès Cinéma Fen, le plus grand rendez-vous cinématographique en Tunisie en dehors de la capitale, revient dès ce jeudi pour une nouvelle édition qui s’inscrit dans la même lignée que ses précédentes avec une mise en valeur du cinéma d’auteur et une ouverture sur le cinéma du monde et les thématiques actuelles.

La compétition officielle des longs-métrages comprendra 10 films provenant de Tunisie, de Palestine, d’Égypte, du Maroc ou encore du Liban. Et 12 autres films seront dans la compétition des courts-métrages. Ils seront présentés au Centre universitaire d’animation culturelle et sportive de Gabès.

Des projections spéciales de films tunisiens récents et moins récents sont prévues durant le festival comme « Sous les figues » d’Erige Sehiri, « Ashkal » de Youssef Chebbi et « Bastardo » de Néjib Belkadhi.

Un panel sur le cinéma minoritaire aura lieu le 27 avril à Dar K et un masterclass avec Nerimane Mari est prévue pour le 30 avril au Centre universitaire d’animation culturelle et sportive.

Le jury de la compétition officielle des courts-métrages sera composé de Jawhar Basti (Tunisie – Belgique), Juruna Mallon (Brésil – France) et Soumeya Ait Ahmed (Maroc).

Le jury de la compétition des longs-métrages sera composé de Mohamed Hamdi (Egypte), Nadia Rais (Tunisie) et Touda Bouanani (Maroc).

Le programme complet

F.B