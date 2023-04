Séminaire : Racisme et antiracisme en Tunisie et dans le monde

Une manifestation culturelle et scientifique sous le thème «Une diversité tunisienne» se tiendra le 1er mai 2023 à la Cité de la Culture de Tunis (salle Sophie El Goulli, à partir de 10 heures).

La manifestation, qui se tient dans in contexte mondial marqué par la montée des forces populistes et d’extrême droite, se compose de deux volets : un séminaire scientifique sous le thème : «Racisme et antiracisme en Tunisie et dans le monde à travers l’histoire» et une exposition sous le thème «Une diversité tunisienne».

«Le monde est sous tension. La guerre continue de bousculer l’ordre humain, mais aussi les conflits entre peuples ‘‘appauvris’’ et peuples ‘‘enrichis’’. Les migrations issues des conflits et des misères prennent une tournure dramatique et nourrissent des discours de la haine et du rejet de l’autre», lit-on dans le document de présentation du séminaire, qui considère la pensée raciale et les pratiques et politiques qui en découlent «sont réactivées dans plus d’un foyer et passent pour prendre leur revanche sur l’humanisme universaliste, ouvert et démocratique qui défend les minorités».

Dans ce contexte, le séminaire va soulever une série de questions actuelles et de les soumettre à la vision critique. Les organisateurs annoncent la participation de nombreux chercheurs, notamment Rabaâ Ben Achour, Abdelhamid Larguèche, Hichem Abdessamad, Hamadi Ressissi et autres Kmar Bendana.