Vient de paraître : « De nos mondes arabe et musulman » de Sami Kourda

Un nouvel essai intitulé « De nos mondes arabe et musulman » de Sami Kourda vient de paraître aux éditions Arabesques. Il sera prochainement présenté à la Foire internationale du Livre de Tunis.

Sami Kourda, écrivain de passion et militaire de passion, vient de sortir son nouvel essai intitulé « De nos mondes arabe et musulman : En quête d’un devenir entre ténèbres, lumières et défis » qu’il présentera au grand public le mardi 2 mai dans le cadre de la 37e édition de la Foire internationale du Livre de Tunis.

» Voici un essai sur les mondes arabe et musulman qui tranche par son style cinglant et sans complaisance avec tout ce qui a été abordé sur le sujet jusqu’ici, tant dans les pays de ces mondes que dans ceux étrangers, notamment occidentaux. Car c’est en écorché vif que l’auteur aborde des thématiques aussi brûlantes et sensibles qu’existentielles pour tous les peuples de ces pays arabes et musulmans « , lit-on sur la quatrième de couverture.

C’est un livre qui a connu tribulations, bouleversements, transformations, amputations, ajouts, autocensure, reprise, colère, remises sur le métier !, indique l’auteur.

