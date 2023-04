Le groupe tunisien Myrath empêché de se produire au Chili après un refus de visa

Le groupe tunisien Myrath qui se produit régulièrement aux quatre coins du monde a dû annuler son concert au Chili. Les membres du groupe se sont vu refuser le visa par les autorités chiliennes.

Myrath, groupe de metal tunisien dont la notoriété a dépassé les frontières de la Tunisie et du monde arabe et qui comptent des fans par milliers un peu partout dans le monde, se produisent régulièrement sur les grandes scènes internationales en Europe, en Amérique latine et en Asie.

Pour son actuelle tournée mondiale, le groupe était attendu hier, jeudi 27 avril, au Chili, mais le concert a été annulé. Les autorités chiliennes avaient refusé le visa aux membres tunisiens du groupe, c’est ce qui vient d’être annoncé sur la page officielle de Myrath.

F.B