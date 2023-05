Vient de paraître : « Les hammams de la Médina de Tunis »

Un ouvrage passionnant et richement documenté sur les Hammans de la médina de Tunis vient de paraître aux éditions Nirvana. Il est signé Sana Letaïef.

La designer, universitaire et spécialiste du patrimoine, Sana Letaïef vient de publier « Les Hammams de la médina de Tunis » ou elle aborde le hammam sous différents aspects : historique, morphologique, technique, symbolique, économique, culturel, et sociologique mettant les usages, les pratiques et le parcours spatial au cœur de sa réflexion.

L’ouvrage propose une étude monographique présentant une qualité d’informations étayées par des exemples pertinents et analysant les tracés architecturaux des hammams. Il dresse un état sur les hammams à la Médina de Tunis qui constituera une source de références importante pour présenter et valoriser le patrimoine des hammams à Tunis. Il expose un ensemble de plans et tracés inédits de hammams existants ou même disparus, fruit d’un travail d’arpentage de terrain et de recherche minutieuse de documents rares. Ainsi, l’ouvrage nous fait découvrir les spécificités spatiales, stylistiques et ornementales de ces édifices.

« Les Hammams de la Médina de Tunis » sera prochainement disponible dans les librairies.