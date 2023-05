« Safe space » : Cinéma, lecture et débat autour de la migration à Tunis

L’espace le Rio et l’Institut des Belles Lettres arabes (IBLA) accueilleront les deux prochains samedis l’événement Safe space : Migration en textes et images » qui propose des rencontres et des débats autour de la question migratoire.

Porté par un groupe de personnes d’âges et de pays différents et s’inscrivant dans une démarche militante, « Safe space » souhaite lier la réflexion sur l’image à des questions sociales et politiques comme l’immigration et le racisme.

L’événement proposera d’abord ce samedi 21 mai la projection du film « Tanger, le rêve des brûleurs » de Leïla Kilani qui sera suivi d’un débat à l’espace le Rio, puis une lecture-débat le samedi 27 mai à l’Institut des belles lettres arabes (IBLA) autour du récit « Trois femmes puissantes » de Marie Ndiaye.

“SAFE SPACE – MIGRATIONS EN TEXTES ET IMAGES” a été initié par Sentiers, l’Association des Etudiants et des Stagiaires Africains en Tunisie (AESAT) et Semelle d’Afrique, en partenariat avec le Forum Tunisien des Droits Economiques et Sociaux (FTDES), Nachaz Dissonances, l’Art Rue, IBLA et le Rio. Il est l’un des volets du projet “Images en partage” soutenu le Centre National du Cinéma et de l’image animé (CNC) et l’Institut français de Tunisie (IFT).

F.B