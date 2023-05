Vient de paraître : « Piments et compagnie » de Hela Msellati, voyage gustatif en Méditerranée

« Piments et compagnie », recueil de récits savoureux sur l’héritage culinaire méditerranéen et en particulier tunisien, vient de paraître aux éditions Arabesques. Il est signé Hela Msellati.

Professeur des universités, chroniqueuse et créatrice de contenu autour du thème de la gastronomie tunisienne, Hela Msellati vient de publier un ouvrage intitulé « Piments et compagnie : Chroniques gourmandes de Méditerranée » où elle nous invite à un voyage gustatif en Méditerranée et particulièrement en Tunisie où le piment orchestre la plupart de nos plats.

« L’élaboration d’un plat , œuvre personnelle, est en même temps qu’un vœu de partage culinaire la forme sans doute la plus élaborée du don de soi à l’Autre. C’est pourquoi, dans cette farandole d’odeurs et de saveurs furent invités Hédoné et Himéros, commuant le récit en scénario amoureux où Kmaïra prépara des « mets-sages » à Si Allalla , dans une magistrale démonstration de philosophie amoureuse de la cuisine . Excédant l’aréopage strictement féminin , quittant subrepticement l’espace de la cuisine, la recette, le produit, soupesé , tâté, manié fut stratégiquement destiné à (at)toucher l’autre, l’estomac gargouillant , dans la ferveur du désir culinaire. Un nouveau genre était né, libre et fantaisiste , bienveillant et joyeux », lit-on sur la quatrième de couverture du livre qui vient de paraître aux éditions Arabesques, disponible désormais dans toutes les librairies et en ligne chez Ceresbookshop.

F.B