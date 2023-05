« Bel abîme » de Yamen Manaï remporte le Prix littéraire de l’Arganier

Un nouveau prix vient s’ajouter au palmarès du roman « Bel abîme » de l’écrivain tunisien Yamen Manaï qui vient de remporter le Prix littéraire lycéen de l’Arganier.

« Bel abîme », dernier roman du jeune écrivain tunisien d’expression française Yamen Manaï continue de séduire un public de tout âge et de tout horizon et notamment les jeunes. Après le Prix des lycéens et apprentis de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur puis des Pays de la Loire, il remporte également la 5e édition du prix des lycéens de l’Arganier au Maroc.

« Bel abîme », paru aux éditions Elyzad, est un conte philosophique à travers lequel son auteur raconte l’éveil au monde d’un adolescent révolté par les injustices qui l’entourent. Le livre a jusque-là remporté le Prix de la Littérature arabe 2022, le Prix Orange du Livre en Afrique 2022, Prix du Roman Métis des lycéens 2022, Prix Texto Université Sorbonne Nouvelle 2022, Prix de l’Algue d’Or 2022, le Prix La Passerelle 2022, Prix Flaubert 2022, Prix Micheline 2021, la Mention spéciale du Prix Ahmed Baba de la Littérature africaine 2022, la Mention spéciale du Prix du Roman Métis des Lecteurs 2022.

F.B