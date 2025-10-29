La Tunisienne Wafa Masghouni sacrée championne du monde de taekwondo

Wafa Masghouni a remporté ce matin, mercredi 29 octobre 2025, la médaille d’or au Championnat du monde de taekwondo, qui se déroule actuellement en Chine, dans la catégorie de 62 kg. (Photo d’archives).

La championne tunisienne a battu en finale la Hongroise Viviana Marton, numéro un mondiale et championne olympique (excusez du peu!). Elle s’était qualifiée en finale en battant en demi-finale l’Australienne Gabriella Blewitt.

Wafa Masghouni emboîte ainsi le pas à son compatriote Mohamed Khalil Jendoubi qui avait remporté, samedi, la médaille d’or dans la catégorie de 63 kg.

Grâce à leurs victoires, les deux champions tunisiens s’offrent deux tickets pour les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028.

L.B.