Tunisie │ Hammamet accueille le semi-marathon One Run  

Le 24 mai 2025, Hammamet accueillera pour la première fois le plus grand semi-marathon du monde, One Run, organisé par la Hero League. Quelque 500 Tunisiens et invités participeront à cet événement sportif organisé avec le soutien de la Fédération tunisienne d’athlétisme (FTA).

Les participants auront le choix entre quatre distances : 1 km, 5 km, 10 km et 21,1 km. Les parcours seront tracés le long des rues centrales, passant par les principaux sites touristiques. Le site archéologique de Pupput accueillera le départ et l’arrivée, ainsi que la fan zone, et toutes les distances débuteront à cet endroit. De là, les parcours longeront la zone touristique de la ville.

Le semi-marathon One Run est ouvert à tous. C’est une occasion unique de passer un week-end actif en famille ou entre amis, ou de rencontrer des personnes partageant les mêmes idées.

Les participants pourront participer à un événement international de course à pied, vivre leur première course officielle ou établir un record personnel.

Le même jour, plus de 180 000 personnes participeront dans toutes les régions de Russie, où l’événement se tiendra pour la 9e fois sous le nom de «ZaBeg.RF».

En outre, environ 40 000 coureurs d’autres pays, dont Bahreïn, le Bangladesh, la Biélorussie, le Brésil, le Qatar, la Chine, l’Égypte, l’Inde, la Jordanie, le Kirghizistan, la Malaisie, le Népal, le Pakistan, le Qatar, l’Arabie saoudite, la Serbie, le Tadjikistan, le Chili, le Liban, l’Arménie, la Tunisie, le Venezuela, l’Ouzbékistan, le Kazakhstan et d’autres, participeront également à l’événement.

Lien de la course.