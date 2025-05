Tunis | Lecture – Spectacle « White Spirit » à El Teatro

L’espace El Teatro accueille le projet de lecture-spectacle White Spirit », rassemblant 6 autrices originaires de différents pays et cultures.

Six autrices invitées à explorer et à écrire librement – mais de façon située – à partir de l’impulseur « White Spirit », pour des textes articulant politique et poétique.

C’est une série de textes incisifs et percutants, faits pour l’oralité, disséquant et décapant nos relations intimes et historiques à la blanchité, à l’histoire de l’Occident et des rapports Nord-Sud, comme aux divers fantômes et esprits qui nous traversent et nous accompagnent…

Le rendez-vous de cet évènement organisé avec l’Institut français de Tunisie (IFT) est donné pour le 22 mai 2025 à 19h30 et il est également programmé le 24 mai à 18h à l’auditorium de l’Institut français de Sousse.