Tunis | Projection du film Silentium de Nidhal Chatta à l’IFT (Bande-annonce)

L’Institut français de Tunisie (IFT) organise deux séances de projection du film Silentium (Galb H’jar) de Nidhal Chatta.

Celles-ci sont prévues pour le mercredi 28 et le samedi 31 mai 2025 à 18h à l’Auditorium de l’IFT et les billets (Tarif 6 dinars) sont en vente à l’accueil de l’Institut à Tunis ou encore directement en ligne sur son site web

Bande-annonce :

—- Résumé —-

(VO – Interdit au moins de 16 ans)

L’histoire suit Malak, une jeune femme résidant dans un immeuble aux allures anodines, où chaque appartement cache un univers singulier, souvent centré autour de femmes marquées par leur destinée ou piégées dans leur environnement. À travers les murs de cet immeuble, se déploie une mosaïque de récits humains et de tensions sociales, révélant les contradictions, les espoirs, les luttes et surtout… les silences d’une société en mutation.

Le film explore des confrontations intimes entre des valeurs humaines telles que l’amitié, la tolérance et la résilience, face à des réalités plus sombres : soumission, exclusion, et diverses formes de violences physiques, psychologiques ou symboliques.