« Dites à l’avenir que nous arrivons » en final de la sélection du festival Deauville Green Awards

Le film documentaire « Dites à l’avenir que nous arrivons » sur l’organisation tunisienne Wallah We Can est en final de la sélection du festival Deauville Green Awards.

La bonne nouvelle a été annoncée par Lotfi Hamadi activiste et fondateur de l’association Wallah We can, qui s’est réjoui de la sélection du film « Dites à l’avenir que nous arrivons » qui met en avant l’engagement de l’association et son combat au quotidien en faveur des enfants et leurs droits et leur permettre en particulier un accès à l’éducation.

Le film, réalisé par Lilou Lemaire ( Prod Sebastien Tézé TF1 Ushuaïa TV TV5MONDE Tv2maroc.com), raconte les défis nationaux que porte l’association, à savoir : l’éducation, l’employabilité, l’énergie propre, l’agriculture résiliente, et ce notamment via le projet GreenSchool : « Wallah we Can a développé au sein d’un collège internat à Makthar, gouvernorat de Siliana, un modèle qui assure une autonomie énergétique et une autosuffisance alimentaire. Ces deux facteurs génèrent des profits, qui sont réinvestis dans les infrastructures pédagogiques et ludiques».

Wallah we can explique d’ailleurs que « ce projet, durable et écologique, permet également de fournir à certains parents d’élèves un emploi, dans les champs qui produisent les fruits et légumes destinés à la cantine scolaire. Ainsi fonctionne notre modèle Greenschool : entreprise sociale, écologique et solidaire, qui instaure un cycle vertueux bénéficiant à toute la famille».

On notera que « Dites à l’avenir que nous arrivons » a été diffusé samedi dernier sur Ushuaïa TV et que les rediffusions sont prévues vendredi prochain à 12h45, mercredi 4 juin à 8h40 et mercredi 11 juin à 2h25

