Kef | Décès de l’actrice et enseignante de théâtre Abir Jebali

Le Centre des arts dramatiques et scéniques du Kef a annoncé avec une profonde tristesse le décès de l’actrice et professeure de Théâtre Abir Jebali.

Dans une note diffusée dans la soirée de ce vendredi 23 mai 2025, le Centre des arts dramatiques et scéniques du Kef a présenté ses plus sincères condoléances à la famille, aux proches et amis d’Abir Jebali.

Plusieurs artistes et associations ont rendu hommage à l’artiste, « une femme souriante, aimée et aimante, connue pour son dévouement à l’enseignement du théâtre et sa passion pour les arts de la scène ainsi que pour sa contribution au développement du théâtre dans la région du Kef ».

On notera qu’une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes du décès de l’artiste.

Y. N.