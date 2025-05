L’IA, la santé connectée et la fintech au menu de RC2T Connect Tunisia 2025

Le RC2T Connect Tunisia, un séminaire réunissant les compétences tunisiennes autour de thématiques d’actualité dans un esprit de partage et d’innovation, se tiendra le samedi 14 juin 2025 à la Cité de l’Espace, à Toulouse, en France.

Cette une plateforme de networking, d’échange d’idées et de collaboration entre professionnels proposera des panels au croisement de l’innovation technologique et de l’impact sociétal. Quatre univers seront explorés, portés par des experts, des entrepreneurs et des pionniers tunisiens et internationaux, avec la participation d’entrepreneurs, d’experts, de chercheurs, de dirigeants et de tous ceux qui souhaitent contribuer au renforcement des liens économiques et technologiques entre la Tunisie et la France.

Le RC2T Connect Tunisia se veut une plateforme de réflexion et de partage d’expériences, offrant aux participants l’opportunité de tisser des liens, d’élargir leur réseau et de s’enrichir mutuellement, le tout dans un cadre convivial et instructif, favorisant l’émergence d’idées nouvelles et de collaborations prometteuses.

La diaspora au service de l’innovation

Les panels de cette édition 2025 s’articuleront autour de trois thématiques stratégiques pour l’avenir de la Tunisie : l’intelligence artificielle, la santé connectée (ou télémédecine) et la fintech.

À travers la question «L’IA en Tunisie : tremplin pour le développement ou levier d’exportation?», le séminaire ouvrira le débat sur les perspectives locales et internationales de cette technologie. La santé connectée sera abordée comme une passerelle d’innovation entre médecins et ingénieurs tunisiens, explorant les synergies possibles pour répondre aux défis de santé publique.

Enfin, la fintech sera traitée sous l’angle de la bancarisation, en se demandant si ces solutions peuvent véritablement accélérer l’inclusion financière dans le pays.

Les panélistes ayant confirmé leur participation

Parmi les panélistes ayant confirmé leur participation, on annonce Karim Jouini (Ceo ThunderCode.AI); Chouaib Nemri (expert AI à Google); Haïkel Drine (Ceo & Founder @ Afrikanda); Rim Faiz Zitouni (Full Professor – Ihec Carthage, PhD in Artificial Intelligence / NLP); Mohamed Ramzi Temanni (Head of AI for systems biology, data science and digital health – Johnson & Johnson Innovative Medicine); Rakia Jaziri (maîtresse de conférences en Intelligence Artificielle à l’Université Paris 8) ; Anis Kallel (co-fondateur et CTO de Flouci) ; Abdelkaddous Saadaoui (expert en politique publique, en innovation et en écosystèmes entrepreneuriaux) ; Ines Trojette (experte en finance digitale et innovation) ; Cyril Armange (DGA chez Finance Innovation) ; Achraf Ayadi (expert bancaire et financier) ; Yassine Kalboussi (expert en santé publique globale) ; Habiba Mizouni (cheffe du service de radiologie à l’Hôpital La Rabta de Tunis); Aymen Meddeb, médecin radiologue et chercheur clinicien à l’Hôpital universitaire de la Charité à Berlin) ; Abdallah Ajlani (cofondateur et ceo de Flexsolv France); Hamouda Zaouia (export director chez Arkopharma).

Site de l’événement.