Fifa Arab Cup Qatar 2025 │ La Tunisie dans le groupe du pays hôte

Le tirage au sort de la phase finale de la 11e édition de la Coupe arabe des nations, Fifa Arab Cup Qatar 2025, effectué ce dimanche, a placé l’équipe de Tunisie de football dans le Groupe A.

La Tunisie jouera contre le Qatar, le pays hôte, le vainqueur du match de qualification entre la Syrie et le Soudan du Sud et le vainqueur de la confrontation entre la Palestine et la Libye.

Voici, par ailleurs, la composition des quatre groupes:

Groupe A : Qatar / Tunisie / Syrie ou Soudan du Sud / Palestine ou Libye

Groupe B : Maroc / Arabie Saoudite / Oman ou Somali / Yémen ou les Comores

Groupe C : Egypte / Jordanie / Emirats arabes unis / Koweït ou Mauritanie

Groupe D : Algérie / Irak / Bahreïn ou Djibouti / Liban ou Soudan

Rappelons que la Tunisie, vainqueur de la 1ère édition de la compétition en 1963 au Liban, avait perdu la finale de la dernière édition (2021), disputée au Qatar, face à l’Algérie (0-2 après prolongations). La 11e édition de la Coupe arabe des nations, deuxième édition placée sous la juridiction de la Fifa, aura lieu du 1er au 18 décembre prochain au Qatar.