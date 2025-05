Tunisie │ Hausse de 57,2% des exportations d’huile d’olive conditionnée

Le volume d’huile d’olive conditionnée exportée de Tunisie jusqu’à fin avril 2025 a augmenté de 57,2%, par rapport à la même période de l’année dernière. Les principaux marchés de destination sont le Canada, les États-Unis, l’Union européenne et les pays du Golfe.

Ce chiffre a été présenté lors d’une réunion du Conseil tunisien de l’huile d’olive conditionnée, qui a porté sur les derniers développements de la saison d’exportation de ce produit spécifique 2024-2025, présidée par le chef de cabinet du ministre de l’Industrie, Afef Chachi Tayari, en présence de représentants des structures d’appui et des professionnels.

Le Conseil a également passé en revue la mise en œuvre de la campagne de promotion d’intérêt public 2025 pour l’huile d’olive conditionnée, visant à renforcer davantage le positionnement de ce produit sur les marchés étrangers prometteurs, à promouvoir l’origine tunisienne et à diversifier les destinations d’exportation, d’autant que les Etats-Unis viennent d’imposer des droits de douane de 28% aux produits en provenance de la Tunisie.

Le Centre technique de l’emballage (Packtek) est chargé de préparer le programme publicitaire et promotionnel pour la participation aux grandes foires internationales, telles que l’Exposition internationale de l’industrie alimentaire à Dubaï et le Food and Beverage Show à Londres, d’organiser un événement promotionnel pour l’huile d’olive tunisienne en l’honneur du corps diplomatique accrédité en Tunisie et d’inviter des délégations commerciales européennes en Tunisie dans le cadre du projet de coopération Exporti.

La réunion a également présenté le Guide de procédure pour l’attribution et le décaissement des subventions du Fonds de promotion de l’huile d’olive conditionnée (Foprohoc), qui vise à simplifier les procédures d’enregistrement et de décaissement des subventions. Ce guide sera adopté dans le cadre de la digitalisation des procédures d’accès aux soutiens du fonds.