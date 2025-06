Football │ L’Espérance de Tunis sur la piste des étoiles

L’Espérance de Tunis, qui vient de remporter le doublé en Tunisie, Coupe et Championnat, espère tirer le meilleur parti du tirage au sort qui met sur son chemin Flamengo, Los Angeles FC et Chelsea et tenter de passer au second tour lors de la Coupe du Monde des Clubs de la Fifa 2025, qui se tiendra du 14 juin au 13 juillet 2025. (Ph. Les coéquipiers de Rodrigo Rodrigues espèrent faire bonne figure avant de rentrer à Tunis).

Imed Bahri

Les poids lourds de la Ligue Professionnelle 1 tunisienne, souvent champions nationaux, ont été éliminés cette année de la Champions League de la CAF au niveau des 8e de finale face au Mamelodi Soundowns. Cela ne les empêche pas de participer pour la quatrième fois à la Coupe du Monde des Clubs dans son nouveau format.

Les Espérantistes espèrent créer quelques surprises lors de leur parcours aux États-Unis. Mais comment ont-ils réussi à se qualifier pour cette compétition internationale ?

L’Espérance de Tunis est l’une des quatre équipes de la CAF participant à la Coupe du Monde des Clubs de la Fifa 2025 avec Al-Ahly FC, Mamelodi Sundowns et Wydad AC, et est la mieux positionnée au classement quadriennal.

Bien qu’elle n’ait pas remporté la Ligue des Champions de la CAF pendant la période intermédiaire des qualifications, ses excellentes performances lui ont permis d’accéder à cette compétition de prestige.

L’Espérance de Tunis est placée dans le Groupe D, aux côtés de Chelsea (Angleterre), Flamengo (Brésil) et LAFC (États-Unis).

Pour atteindre la phase à élimination directe, elle doit d’abord réussir cette première phase, où les deux meilleures équipes de chaque groupe se qualifieront. Mais si les Britanniques semblent inaccessibles aux Tunisiens, les Brésiliens et les Etats-uniens restent relativement à leur portée. Encore faut-il qu’ils se montrent efficaces en attaque et rigoureux en défense.

La Coupe du Monde des Clubs de la Fiafa 2025 débutera le samedi 14 juin avec la rencontre entre l’Inter Miami et Al Ahly FC au Hard Rock Stadium. La finale aura lieu le dimanche 13 juillet au MetLife Stadium.

Programme des matches du club de Bab Souika.

Le 17 juin à 02H00 (heure tunisienne, HT) au Lincoln Financial Field, Philadelphia : Espérance – Flamengo (Brésil).

Le 20 juin à 11 heures (HT) au Geodis Park, Nashville : Espérance – Los Angeles FC.

Le 25 juin à 02h00 (HT) au Lincoln Financial Field, Philadelphia : Espérance – Chelsea.