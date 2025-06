Coupe du Monde des Clubs 2025 (1-4) │ Un tournoi inédit et controversé

La Coupe du Monde des Clubs 2025, tournoi unique en son genre auquel la Tunisie sera représentée par l’Espérance de Tunis, correspond exactement à son nom. Ce tournoi grandiose, dont le coup d’envoi est prévu le 14 juin aux États-Unis, réunira 32 équipes en s’inspirant de la Coupe du Monde de football, avec une différence essentielle : ce sont des clubs professionnels de haut niveau, comme le Real Madrid, qui participent, et non des équipes nationales comme l’Espagne.

La Fifa qualifie ce tournoi d’«innovant, inclusif, révolutionnaire et véritablement mondial». Il s’agit d’un concept novateur dans le sport, où la grande majorité des équipes professionnelles s’affrontent exclusivement à l’intérieur de frontières nationales ou continentales; la Coupe du Monde des Clubs, quant à elle, réunira des équipes professionnelles multinationales venues d’Europe, des Amériques, d’Afrique, d’Asie et d’Océanie.

Il s’agit, en théorie, d’un véritable championnat du monde. Mais c’est aussi une compétition controversée. Son lancement a été entravé par des erreurs d’organisation et des batailles financières, des prix de billets élevés et des ventes en baisse, des inquiétudes quant à la charge de travail des joueurs et la résistance de l’establishment du football européen.

Tout au long des années 2024 et 2025, cependant, les pièces du puzzle se sont mises en place. Douze stades américains ont été choisis. Un accord de diffusion mondial avec DAZN, puis des accords de sous-licence avec TNT et Univision, ont été signés. Les groupes ont été tirés au sort. Le calendrier complet est arrivé. Une dotation d’un milliard de dollars a été dévoilée. Un match de barrage unique a complété le tableau.

Autrement dit, la Coupe du Monde des Clubs aura bien lieu. La série d’articles inaugurée par celui-ci en évoquera les différents aspects, sportif, organisationnel, financier, et autres.

A suivre.

D’après Yahoo Sports.