Décès du réalisateur tunisien Ali Labidi

Le réalisateur de cinéma tunisien Ali Labidi est décédé, hier soir, mardi 10 juin 2025, à l’âge de 75 ans après un long combat avec la maladie.

Lé défunt a étudié le cinéma et le théâtre en Roumanie. Après avoir réalisé plusieurs courts-métrages, il a tourné un long métrage de fiction tiré du roman de Béchir Khraief ‘‘Barguellil’’ en 1990. Son second long métrage s’intitule ‘‘Redayef 54’’ en 1997 et le troisième ‘‘Ellambara’’ en 2007.

Ali Labidi avait aussi été metteur en scène de théâtre. Il était un polémiste et souvent à contre-courant de ce qui se faisait en Tunisie dans le domaine cinématographique. Ce qui ne l’a pas beaucoup aidé dans sa carrière artistique, puisqu’il a fini par avoir, dans l’establishment culturel, un profil de marginal. Ce qui convenait à son tempérament et à sa rigidité doctrinale.

I. B.