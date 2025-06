Tunis | « Voyage au pays des fées » à l’IFT

L’Institut français de Tunisie organise un ciné-concert chanté Voyage aux pays des fées, avec le duo Catherine Estrade (chant, harmonium et percussions) et Vincent Commaret (chant et guitare électrique).

Présenté comme « original, drôle et poétique », le ciné-concert est prévu pour le mercredi 18 juin à 20h à l’Auditorium de l’IFT.

L’entrée libre dans la limite des places disponibles, précisent les organisateurs.

—- Voyage au pays des fées —-

Quand le duo « Catherine-Vincent » nous entraîne au pays des fées, c’est bien sûr sur un air de rock ! Mais ici c’est un pays fantasque et fantastique aux images incroyables ! En effet les deux musiciens-chanteurs accompagnent de leurs chansons, bruitages, harmonium indien, guitare électrique, percussions et voix une séance de cinéma joyeuse et unique, le temps de quatre court-métrages : deux de Méliès (Cendrillon et Le royaume des fées) dont on retrouve la folie, l’humour, les trucages abracadabrants, les luxuriants décors et le rythme insensé dans de délicieuses versions coloriés, et deux de Lotte Reiniger (Le Prince crapaud et Poucette) aux beaux papiers découpés noirs et délicats.

Et l’on est touché par la poésie, l’humour et la distance créée par les musiciens qui interprètent les personnages de manière hilarante et dont les refrains aux mots actuels nous restent en mémoire… « Minuit minuit on avait dit minuit ! » Gilles Avisse.