Nabeul Book Club | Rencontre littéraire autour de «L’Homme révolté» de Camus

Les passionnés de littérature et de philosophie sont invités à une rencontre littéraire autour de « L’Homme révolté » d’Albert Camus organisée par Nabeul Book Club.

Les organisateurs promettent une immersion profonde dans l’œuvre intemporelle d’Albert Camus et une opportunité d’échanger, notamment sur les idées et les thèmes clés abordés dans l’ouvrage.

Le rendez-vous est pris pour samedi à 16h30 au Jeelen art & events home, un espace dans la Médina de Nabeul dédié aux arts et à la culture, pour une rencontre enrichissante : « Ne manquez pas cette chance de vivre la littérature autrement », commentent les organisateurs.

Notons que Nabeul Book Club est une association culturelle, dont les activités sont axées sur la littérature et la philosophie et qui organise plusieurs évènements et rencontres pour les jeunes et moins jeunes.

Y. N.