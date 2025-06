Italian Screens│ Le nouveau cinéma italien présenté à Tunis  

Avec l’événement «Italian Screens», le nouveau cinéma italien arrive à Tunis avec un cycle de projections dédié au meilleur du cinéma italien contemporain, programmé du 17 au 22 juin 2025 au cinéma L’Agora, à La Marsa, banlieue nord de Tunis.

L’initiative est promue par l’Institut culturel italien de Tunis dans le cadre de la huitième édition de «Fare Cinema», une manifestation organisée par le ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale pour promouvoir l’industrie cinématographique italienne dans le monde.

Le projet, conçu par Roberto Stabile, responsable de l’internationalisation à la Direction générale du cinéma et de l’audiovisuel de Cinecittà, vise à soutenir la diffusion internationale du cinéma italien et à valoriser des instruments de soutien tels que le crédit d’impôt et les fonds pour la coproduction et la distribution internationale.

Seront projetés à cette occasion des films récents qui reflètent la diversité des styles et des thématiques du nouveau cinéma d’auteur italien, avec un accent particulier sur les coproductions italo-tunisiennes, témoignage d’une solide collaboration entre les deux pays.

Le cycle s’ouvrira avec le film ‘‘FolleMente’’ de Paolo Genovese, projeté le 17 juin à 19h.

Une table ronde est également prévue le 18 juin à 10h dans la salle Tahar Chériaa (CNCI) à la Cité de la Culture de Tunis, modérée par le réalisateur Mourad Ben Cheikh, avec les interventions de Habib Attia (Cinetelefilms), Mohammed Challouf, Badi Chouka, Ilaria Congiu, Francesco Lattarulo, Roberto Stabile (en visioconférence) et Ginella Vocca, directrice du MedFilm Festival.

Parmi les projections au programme : ‘‘Breath’’, en présence de la réalisatrice Ilaria Congiu (mercredi à 18h); ‘‘Asfour Jenna’’, en présence du réalisateur Mourad Ben Cheikh (mercredi à 22h); ‘‘Sulla terra leggeri’’ de Sara Fgaier (jeudi à 18h30); ‘‘Diamanti’’ de Ferzan Ozpetek (vendredi à 18h30); ‘‘Vermiglio’’ de Maura Delpero (samedi à 18h30); ‘‘Il tempo che ci vuole’’ de Francesca Comencini (dimanche à 18h30).

Tous les films seront projetés en version originale avec sous-titres en français.

L’entrée est libre dans la limite des places disponibles.